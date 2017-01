(Vidéo) Thierno Alassane Sall plébiscite le travail de Talla Sylla et …lance des flèches à Idrissa Seck Dans son discours lors de l’inauguration de la mutuelle de santé de Diakhao Thialy, le ministre de l’énergie M Thierno Alassane Sall, récemment choisi comme le coordonnateur de l’APR à Thies par le Pr Macky Sall a souligné que même s’il n’est pas du même parti que le maire Talla Sylla, « les Thiessois apprécient ce qu’il fait. « Il est au service des thiessois. Il est sur place et il travaille …contrairement à ceux à qui on a confié des responsabilités et qui ont déménagé de Thiès…. » a t’il dit d’un ton taquin.





Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

thiesinfos.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook