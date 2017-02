Vidéo: Toujours dans le cœur des Américains, voulant se faire discret, Barack Obama tombe dans un inattendu bain de foule à New York L’ancien Président des Etats-Unis a été repéré vendredi – pour la première fois – dans les rues de Manhattan; un retour médiatique depuis son voyage dans les Caraïbes avec son épouse Michelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour son grand retour, Barack Obama est apparu plus décontracté que jamais.

Il faut dire que sa petite retraite avec son épouse sur la Necker Island, propriété du milliardaire Richard Branson, dans les Caraïbes, a dû lui faire le plus grand bien.



Ce sont quelques centaines de personnes, selon le Daily Mail, qui se sont massées vendredi aux abords du café Starbucks sur la Cinquième Avenue, à New York pour offrir un accueil aussi chaleureux qu’inattendu à l’ex-Président des États-Unis.



Si personne ne sait encore ce que faisait Obama dans ce bâtiment historique de la ville de New York, il y a fort à parier qu’il faisait un tour à la Simons Fondation, une organisation qui finance la recherche en mathématiques et en sciences.



Grosses lunettes noires visées sur le nez, chemise blanche à col ouvert, petit sourire aux lèvres, le prédécesseur de Donald Trump, escorté par les services de sécurité, a salué la foule avant de s’engouffrer dans sa voiture.



Après s’être offert un spectacle à Broadway en compagnie de sa charmante fille Malia, Barack Obama a profité de son passage pour dîner dans l’un des restaurants les plus prisés de la ville. C’est donc en tête-à-tête que père et fille ont savouré de délicieux mets concoctés soigneusement par le chef cuisinier d’Emilio Vitolo. L’occasion pour le propriétaire de l’établissement d’immortaliser le moment, en posant aux côtés du 44e Président des États-Unis et de sa fille.



À plusieurs kilomètres de là, Michelle Obama était à Washington pour soutenir sa fille Sasha. La cadette de la famille Obama termine cette année ses études secondaires, en vue d’intégrer la très prestigieuse Université de Harvard… comme son papa !



