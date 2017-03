Vidéo Tournée économique Macky Sall : Daouda Dia, le premier questeur et maire d'Orkadiéré démontre sa capacité de mobilisation Daouda Dia, le maire de Orkadiéré, et aussi premier questeur à l’Assemblée nationale et son frère Harouna Dia avec les populations autochtones ont réservé un accueil très à Macky Sall jeudi dans le cadre de sa tournée économique. D’ailleurs, Daouda Dia, par ailleurs coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (Apr) de Kanel est revenu sur les réalisations avec notamment l’électrification rurale du Dande Maayo, sans oublier les projets réalisés grâce à l’appui du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). Cette tournée économique du président de la république a démontré la popularité intacte et grandissante du Président Macky Sall dans le Fouta en passant par Orkadiéré, Kanel et dans le Bossea et tous les villages environnants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 23:21



