Vidéo- USA, Procès des meurtriers de Pape Thiam à Louisville (Kentucky) : la famille présente pour le dernier acte La communauté sénégalaise de Louisville Kentucky peut désormais compter sur la famille de Pape Thiam au complet. En plus de la maman, Amy Mbow, présente à Louisville depuis le mois de décembre dernier, c'est au tour de ses soeurs, Awa, Mbène et Mame Diarra Thiam de rejoindre la ville américaine pour assister au dernier acte du procès du taximan assassiné le 16 novembre 2014.

La mine triste, les membres de la famille de Pape Thiam, attristés par la perte d'un être si cher, sont décidés à poursuivre le combat jusqu'à la manifestation de la vérité. C'est d'ailleurs ce qui explique leur présence dans la salle 704 du tribunal de Louisville ce mardi matin. La séance, ajournée depuis le 14 décembre passé , à cause de l'indisponibilité des membres du jury, a repris ce mardi 10 janvier avec la présence des deux parties, de leurs conseillers juridiques, ainsi que les personnes supposées composer le jury.



Jusque tard dans la soirée d'hier, il était question de choisir 10 à 12 parmi elles pour former le jury. Ainsi, sur la demande de la juge Mary M. Shaw, les deux parties sont appelées à quitter l’audience et revenir demain mercredi pour la poursuite de la séance. La journée d'aujourd'hui était exclusivement réservée au choix des membres du jury. Un exercice essentiellement confidentiel, selon la conseillère de la famille de Pape Thiam, qui a tenu à apporter quelques éclaircissements en intimité avec les représentants du Sénégalais dans un lieu privé du tribunal.



Le procès, entamé depuis le 27 février 2015 se poursuit toujours au tribunal de Louisville et pourrait connaitre son épilogue sous peu avec ce dernier acte entamé ce mardi.

Quatre jeunes âgés de 15 à 18 ans ont été arrêtés au lendemain du meurtre du taximan sénégalais. Deux d’entre eux, Larico Lovings et Quinton Lamont Lewis ont été déjà condamnés par la juge après avoir plaidé coupables pour participation au meurtre. Anu White, considéré comme le cerveau ayant formé le groupe et Barry Morris, le présumé tireur, sont actuellement concernés par le dernier acte du procès. D’ailleurs, ils connaîtront leur sort à l’issue des séances.



Rappelons que le jeune taximan sénégalais Pape Thiam (31 ans), plus connu sous le nom de “Paco”, a été abattu le dimanche 16 novembre 2014 aux environs de 20 heures (locales) à bord de son taxi de la compagnie Yellow Cab, à Newburg Road Louisville dans l’Etat de Kentucky.



Papa Waly NDAO, Louisville (Kentucky)

