Vidéo : Une battle de jongles entre un policier et une bonne soeur !

5 Juin 2017

Lors du festival " Our Lady of Limerick Triduum festival " en Irlande, un policier et une nonne des Sœurs dominicaines ont surpris les passants en faisant des jongles avec un ballon dans une rue de Limerick.