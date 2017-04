Vidéo-Une jeune fille frôle la mort sur une attraction à la Foire du Trône, à Paris: une partie des sangles qui la retenaient a cédé, elle a voltigé la tête en bas retenue par les pieds C’est un incident spectaculaire qui aurait pu virer au drame samedi après-midi à la Foire du Trône, à Paris. En effet, une jeune fille était sur l’attraction « L’Adrénaline », et devait voltiger dans le ciel à 50 mètres du sol quand une partie des sangles qui la retenaient a cédé. Suspendue dans le vide par les pieds, elle a « volé » à une vitesse folle. C’est un miracle qu’elle n’a rien heurté et qu’elle n’a finalement pas été blessée. Les images sont impressionnantes.

Sur l’attraction « L’Adrénaline », une sorte de tyrolienne qui démarre à près de 50 mètres de haut, une partie des sangles qui la retenaient s’est détachée. Suspendue par les pieds, elle avait le corps et la tête suspendue dans le vide. Stabilisée après plusieurs allers retours, elle a pu être attrapée par la main par un homme.

Elle n’a finalement pas été blessée, ce qui semble être un véritable miracle. La direction de la Foire, qui a été jointe par nos confrères de France Bleu, a confirmé « un grave dysfonctionnement » : « Cela aurait pu être beaucoup plus grave. C’est un miracle si la jeune fille n’a pas été blessée ».

Le propriétaire a été lui très choqué par ce qui s’est passé. Son manège a évidemment été fermé et sera démonté « le plus vite possible ».



