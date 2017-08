Vidéo-Une violente bagarre éclate en rue après le duel Mayweather-McGregor

Des fans de Floyd Mayweather et de Conor McGregor, quasiment tous ivres, se sont livrés à une bagarre de rue sans merci du côté de Gold Coast (Austrlalie). Il y a un blessé grave au cou, précise le Daily Mail.





Vous le savez certainement: Floyd Mayweather a remporté "le Money Fight" contre Conor McGregor, samedi à Las Vegas. Quelques minutes plus tard, la victoire de "Money" a accouché d'une violente bagarre de rue près du Surfers Paradise Beer Garden, un pub situé à Gold Coast (Australie).



Vers 15h30 (heure locale), le ton est rapidement monté entre les fans de Floyd Mayweather et Conor McGregor. Au moins 20 personnes, la majorité sous l'emprise de l'alcool, ont participé à cette violente bagarre de rue. Il y a eu plusieurs blessés, dont un grave.



"Ses jours ne sont pas en danger"



"Un homme de 24 ans a sorti un couteau et a poignardé un autre individu de 29 ans au cou. Sa blessure est importante mais ses jours ne sont pas en danger", a assuré Jim Plowman, inspecteur principal de la police du Queensland au Daily Mail.