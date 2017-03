Vidéo-Visite historique à 80 km de Kedougou , Coumba Gawlo à la découverte de la traite des femmes, prostitution forcée

Rédigé par Khary DIENE le 29 Mars 2017 à 15:26 | Lu 345 fois

Sur les 87 sites d’orpaillage recensés dans la région de Kédougou, pas moins de 1000 femmes s’activent dans la prostitution forcée. Pour la plupart victimes d’une des traites humaines les plus humiliantes qui se termine souvent dans ce lieu perdu , où tout ce qui brille n’est pas forcément or, elles ont écouté et compati au discours de Coumba Gawlo qui est venue , leur tendre la perche pour sortir de l’engrenage dans lequel elles sont maintenues, contre leur gré, par des trafiquants qui usent de subterfuges leur faisant poireauter un avenir de rêve.

Un brin d’espoir quand le gros du lot collera à la Diva voulant, toutes, en intimité, témoigner mais aussi manifester leur accord de saisir d’une telle aubaine pour sortir des griffes des négriers des temps modernes. Destiny, Succes, Hella entre autres, des beautés fragmentées par un destin cruel. Reportage.