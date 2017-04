Vidéo: Woré Sarr préconise des solutions pour le retour de Farba et Pape Samba Mboup au PDS L'ancienne maire de Gounass à Guédiawaye et actuelle président des femmes au parti démocratique sénégalais, s'est exprimé sur l'exclusion de deux ténors du Pds à savoir Papa Samb Mboup et Farba Senghor. Et selon Woré Sarr, c'est regrettable que de membre fondateurs du parti d'Abdoulaye soient mis en écart mais souligne -t-elle un espoir est né pour un éventuel retour des deux fils de Wade.

