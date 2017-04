Vidéo: Y'en a marre va tenir son rassemblement comme prévu ce vendredi 7 avril à la place de l'Obélisque

Au début, il a été annoncé deux manifestations à la même heure et même place, au finish une seule a eu raison sur l’autre. Et c’est celle de Y’en a marre qui va se tenir ce vendredi comme prévu à la place de l’Obélisque au détriment de celle de Yakham. A 24 heures de la manifestation, Fadel Barro et camarades ont fait face à la presse pour soutenir la tenue de ce rassemblement. Ainsi, Fadel Barro a appelé les participants à cette marche à venir en tenue noire pour symboliser la gestion du président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2017 à 22:34