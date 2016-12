Vidéo-Yahya Jammeh nargue la CEDEAO : « Je suis prêt à mourir (…), mais personne ne peut m’enlever cette victoire » Yaya Jammeh ne veut pas lâcher du lest. Le Président gambien sortant a fait une déclaration hier, répondant à la communauté internationale, notamment la CEDEAO qui avait menacé de recourir à la force s’il ne rendait pas le pouvoir en janvier.



Jammeh continue de dénoncer des irrégularités pendant les votes, et d’appeler à des nouvelles élections. Devant les caméras de la télévision public GRTS, il se dit prêt à tout, « Je suis prêt à mourir (…), mais personne ne peut m’enlever cette victoire. » a t-il dit.



Il a aussi ajouté en répondant à ceux qui veulent le déloger par la force « En Europe, les européens pensent toujours à des solutions pacifiques et en Afrique à des solutions violentes. Ils viennent toujours jeter de l’huile sur le feu. C’est ainsi qu’ils déstabilisent nos pays.(…) Le Commonwealth m’en veut parce que j’ai refusé de rester une colonie britannique. »



S’agissant de la CEDEAO qui a déclaré il y a quelques jours être prête à recourir à la force pour que Jammeh respecte le verdict des urnes, il déclare en défiant l’organisation panafricaine « A moins que le tribunal décide que j’ai perdu, je ne quitterai pas le pouvoir, je vais voir ce que la CEDEAO peut faire » A dit l’homme au pouvoir depuis 22 ans qui avait reconnu sa défaite devant le Président élu Adama Barrow le soir des élections, avant de faire une volte-face une semaine plus tard.





