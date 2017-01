Vidéo: « Yes we did ! » : Barack Obama fait ses adieux

Rédigé par Khary DIENE le 11 Janvier 2017 à 20:15 | Lu 72 fois

Le bientôt ex-président des États-Unis a conclu son dernier discours dans un tonnerre d’applaudissements avec une allusion à son célébrissime slogan de campagne « Yes, we can »