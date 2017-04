Vidéo-Youssou Touré : « Nous n’accepterons plus d’être considérés comme des moins que rien » Le coordonnateur du Réseau des enseignants de l’Apr ne compte plus jouer les seconds rôles dans son Parti. Lors de la Cette 3e édition du conseil national du réseau national des enseignants de l’Apr qui s’est tenue ce samedi 01 avril au Grand théâtre sous la présence du premier ministre, Youssou Touré a souligné que le moment est venu pour que les enseignants d’être associés dans la gestion du pays et dit ne plus accepter d’être considéré comme un moins que rein.

