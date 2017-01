Vidéo- ZipKha, le rappeur non-voyant dit tout : feu Abdoulaye Mbaye, les mœurs au Sénégal, les filles et les réseaux sociaux

Rédigé par Khary DIENE le 27 Janvier 2017 à 16:01 | Lu 249 fois

Feu Ablaye Mbaye ne doit pas être mis aux oubliettes, car il a été un monument dans la musique sénégalaise. Nos autorités ont beaucoup à faire dans la culture et la musique en particulier, tout nous manque.

Au Sénégal, il faut le reconnaître que l’éducation de base manque et de plus en plus, cela se répercute sur la société. C’est ce qui explique ces dérives notés dans les réseaux sociaux. Les Sénégalaises doivent être conscientes et éviter de poster tout et n’importe quoi dans le net.