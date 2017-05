Vidéo-Affaire Nadège-Lika Dioum: Les Sénégalais dénoncent la mauvaise utilisation de Facebook, Whatshapp et Snapchat Après l'affaire Mbathio Ndiaye qui avait le buzz, la Brigade des moeurs a commencé à égrener un chapelet coercitif avec l'arrêt des personnes (Nadège de Souza et Lilianne condamnées à 1 an ferme) qui publient les photos obscènes sur Snapchat, Facebook et Whatshapp. Dans ce reportage sur Leral TV, les Sénégalaises et les Sénégalais se prononcent sur le sujet, tout en condamnant ces actes délictuels, en appelant les Sénégalais à savoir raison garder.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2017 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook