Vidéo: âme sensible s'abstenir, cette fillette révéle, « Je me transforme en tigre, en oiseau … et on mange les organes humains »

Rédigé par La rédaction le 22 Décembre 2016 à 22:41 | Lu 2826 fois

Au Cameroun une fillette a fait des révélations troublantes sur la sorcellerie. Je ne saurais tout vous dire dans la description sur leurs modes d’opération et leurs objectifs sur le terrain. Je suis également surpris de ce qu’elle dit des présidences et des présidents Africains.