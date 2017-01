Vidéo: braquage de Kim Kardashian: le doyen de l'équipe de gangsters a... 72 ans

Le "cerveau" du commando serait-il dans les filets des enquêteurs ? Six nouveaux suspects, soupçonnés d'être impliqués dans le braquage spectaculaire de la star américaine Kim Kardashian, à Paris en octobre, doivent être présentés vendredi devant les juges d'instruction.



Au total, les enquêteurs s’intéressent à un groupe de 10 personnes, dont des braqueurs chevronnés.



Quatre de ces individus sont déjà mis en examen, soit pour avoir volé et séquestré la vedette, renseigné les braqueurs, ou pour avoir écoulé le fruit du larcin : un butin historique de 9 millions d'euros en bijoux.



Les faits s’étaient produits dans une résidence hôtelière de luxe, à Paris, la nuit du 2 au 3 octobre dernier.



Cette semaine, l’enquête semble avoir mis la main sur les hommes les plus actifs de la bande. Les cinq hommes qui y ont fait irruption, masqués et vêtus de blousons de police. Deux d'entre eux étaient montés dans l'appartement de Kim Kardashian. La star avait eu une arme posée sur sa tempe, ligotée et bâillonnée avant d’être enfermée dans la salle de bains.



Âgés de 54 à... 72 ans, ils doivent être présentés dans la journée devant les juges d'instruction, dont deux soupçonnés d'être montés dans l'appartement de la star pour la dévaliser, selon une source proche de l'enquête. L’équipe de gangsters aurait été menée par des vieux de la vieille...



Les enquêteurs pensent tenir le "cerveau" de l'attaque, un homme de 60 ans dont l'ADN a été trouvé dès le début des investigations sur un des liens qui ont servi à entraver la star de 36 ans. Connu dans le milieu du grand banditisme, sa surveillance par la Brigade de répression du banditisme (BRB), a permis de remonter au reste de l'équipe. Il doit être présenté aux magistrats comme trois autres de ses comparses, sa compagne, et son fils, suspecté d'avoir déposé les membres de l'équipe à proximité des lieux.