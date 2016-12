Vidéo: des détenus s'évadent en passant par les toilettes

Rédigé le 28 Décembre 2016

Six détenus américains sont parvenus à s’évader de prison en plein après-midi en creusant un trou derrière les toilettes de leur cellule. Une évasion record, en moins de six minutes, rendue possible par des infrastructures en mauvais état.