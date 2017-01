Vidéo: fin des pourparlers en Côte d’Ivoire : les mutins s’engagent auprès du ministre de la défense à lever les barrages et à regagner les casernes

Le ministre de La Défense Alain Donwahi qui est arrivé à Bouaké ce samedi en début d’après-midi en compagnie du lieutenant-colonel Issiaka Ouattara, afin de discuter avec les mutins pour trouver des solutions à la crise qui prévaut s’en sort avec une bonne note.



Après avoir donné son accord aux revendications relatives aux primes et à l’amélioration des conditions de vie des militaires, le président Ouattara invite les mutins à lever les barrages et à regagner les casernes. chose que ces derniers entendent bien respecté.







Source : abidjan

