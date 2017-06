Vidéo-inauguration du Datacenter de la Sonatel : Le DG, Alioune Ndiaye parle d’innovation majeure dans l’écosystème numérique du Sénégal »

Le Groupe Sonatel a procédé, ce mardi 20 juin, à l’inauguration de son premier Datacenter, situé à Rufisque/Dakar, qui va permettre à de nombreuses entreprises d’externaliser leurs serveurs avec la garantie de conserver leurs données. A cet effet, le Directeur général de la Sonatel a affirmé que ce Datacenter est donc une innovation majeure dans l’écosystème numérique du Sénégal. Il marquera selon lui, une avancée significative dans le stockage et la sécurisation des données des entreprises publiques et privées. Aussi, dit-il, « il est un atout important pour la réussite de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 de l’Etat du Sénégal, et un maillon incontournable du Plan Sénégal Emergent pour devenir un carrefour numérique régional et permettre l’émergence d’une nouvelle filière économique de pointe ».

