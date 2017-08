Vidéo inédite: Quand Al Makhtoum prévenait Modibou Keïta de l'éclatement de la Fédération du Mali

Bien avant les indépendances, il n'a cessé de se faire entendre à travers ses prises de position aussi spectaculaires et périlleuses les unes que les autres. Serigne Cheikh, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était d'autant plus engagé, qu'il faisait face aux élites locales de la colonisation, avec leur orgueil et leur mépris vis-à-vis du religieux.



Au début des indépendances, la fédération du Mali constituait une véritable préoccupation entre le Sénégal et l'ex-Soudan français (Actuel Mali). C'est dans ce contexte que Serigne Cheikh eut une rencontre avec Modibo Keïta...



