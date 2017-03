Vidéo intégrale-photos: (Affaire Khalifa Sall et Cie),la grande conférence de presse de Me El Hadji Diouf et Mme Ngoné Ndiaye

Me El Hadji Diouf et Mme Ngoné Ndiaye ont organisé une grande conférence de presse ce vendredi 24 Mars à l'ancienne mairie de la Médina. Ces derniers considèrent que l'arrestation Khalifa Sall, Bamba Fall et compagnie n'est au qu' arbitraire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2017 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|