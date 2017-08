Vidéo : l'argent cotisé pour Assane Diouf divise Françoise Hélène Gaye Ditwiller et les soutiens de "l’insulteur" de New Orléans Devant l’échec de leur combat contre le rapatriement de Assane Diouf, les souteneurs de l’insulteur de Macky Sall se chamaillent. Constatant leur échec jusque-là et leur manque de coordination dans le traitement du dossier judiciaire de Assane Diouf, les partisans de l’insulteur du président de la République et de ses collaborateur soldent leurs comptes. La question de l’argent collecté pour soutenir Assane Diouf soulevée.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017 à 18:48



