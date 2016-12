Vidéo: l'artiste Lisa Marie massacrée à coups de marteau par son amant, qui a ensuite tenté de brûler le cadavre

Terrible fait divers, aux Etats-Unis, où la malheureusement Lisa Marie Naegle a été retrouvée morte, le corps nu et partiellement incendié, dans une propriété du quartier de Lenox, en Californie…



Samedi soir, cette ancienne participante d’une émission de télé-réalité a quitté le domicile conjugal, sans son époux, pour participer à une petite fête. Une soirée a priori sans histoire, durant laquelle l’alcool a abondamment coulé.

Tôt le dimanche matin, Lisa Marie, visiblement imbibée selon le témoignage de l’époux récolté par nos confrères de TMZ, a contacté ce dernier pour lui signifier qu’elle était sur le chemin du retour et qu’elle allait s’arrêter pour manger un petit quelque chose avant de rentrer. Mais elle n’est jamais revenue à la maison…



Quelques heures plus tard, les autorités ont retrouvé le corps de la jeune femme, baignant dans une flaque de sang, dans le jardin de la maison de son amant. La femme malheureuse avait été tabassée à coup de marteau, après lui avoir annoncé son intention de rompre…

Après avoir avoué cet acte odieux, l’amant diabolique a expliqué avoir tenté de faire disparaître le corps en le brûlant dans son jardin.