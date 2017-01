Vidéo : les vérités de Benoit Sambou sur le boycotte du pôle de l’opposition et celui des non-alignés à la réunion d’installation du Comité de suivi Le boycotte du pôle de l’opposition et celui des non-alignés à la réunion d’installation du Comité de suivi du processus électoral de ce lundi 23 janvier suite à la décision du ministre de l’intérieur de faire siéger le pôle dit des indépendants, n’agrée pas, l’ancien ministre Benoit Sambou. Ce dernier soutient que c’est la Constitution qui a consacré la participation des ‘’indépendants’’ au processus électoral, ‘’donc c’est les exclure du Comité de suivi qui serait scandaleux’’. Selon Benoit Sambou, il n’est plus question que l’opposition veuille saboter le processus électoral.

