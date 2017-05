Vidéo-photos: Fête du Travail, le 1er mai, au Lamantin Beach

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Le 1er mai, la fête du travail s'est passé dans la joie et la bonne humeur à l'hôtel Lamantin Beach de Saly. Mbaye Guèye Faye et le "Sing Sing rythme" ont épaté la galerie. Aïda Samb et Momo Dieng etaient aussi de la partie pour accompagner les travailleurs de l’hôtel au cours d'une belle soirée riche en sonorités et en pas de danse endiablés.