Vidéo-photos: L'atelier de lancement du projet "Warefess", la communication, outil d'une bonne gouvernance locale L'Ong Enda Lead et ses partenaires ont tenu cet après-midi à Dakar, un atelier de lancement de leur projet "Warefess", la communication, outil d'une bonne gouvernance locale.

L'objectif global du projet est de contribuer à une gouvernance démocratique et transparente au Sénégal en promouvant les initiatives citoyennes participatives dans les zones rurales et en créant un cadre de dialogue entre la population et les représentants gouvernementaux au niveau local à travers la conscientisation publique et la mise en réseau des groupes communautaires.



Il s'agira de partager avec les principales parties prenantes de même qu'avec les participants.C'est cela même qui a suscité la mise en oeuvre du projet " Warefess" ainsi que les innovations/solutions/stratégies mises en place pour juguler les principaux problèmes identifiés.























Mor Diouf leral.net

