Vidéo-photos: point de presse du groupement religieux et culturel des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Les groupement religieux et culturel des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ont tenu cet après midi à la résidence de Cheikh Gaïnde Fatma sise à Grand Dakar, pour s’exprimer sur leur journée culturelle qu'ils comptent organiser à la place de l'obélisque les 19 et 20 mai à Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2017 à 23:11 commentaire(s)|







Mor Diouf leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook