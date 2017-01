Vidéo, réplique des jeunes socialistes: 'plainte contre Khalifa Sall pour sorcellerie et tentative d'assassinat' La réponse ne s'est pas faite attendre dans cette fameuse affaire dite '' Bamba Fall''. Cette fois, ce sont les jeunes socialistes de Dakar et le forum des jeunes socialistes qui se sont ligués pour faire face à la bande à Khalifa Sall. Dans cette guéguerre qui mine le PS, les piques par presse interposée se suivent et ne se ressemblent guère. En conférence de presse, cette frange des jeunes socialistes avec à sa tête Abdoulaye Gallo Diallo, attaque frontalement Khalifa Sall et vont porter plainte pour sorcellerie et tentative d'assassinat contre le maire de Dakar. Dans ce bras de fer qui oppose Tanor Dieng à la bande à Khalifa Sall, le forum des jeunes socialistes et les jeunes socialistes de Dakar ont choisi la camp de leur secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook