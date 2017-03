Vidéo-reportage: Michael Jackson est-il réellement mort ?

Michael Jackson disparait le 25 juin 2009. A notre grande surprise et étrangement, des rumeurs cours sur le fait qu'il s'agisse d'une conspiration autour de cette mort soudaine, alors que le Roi de la Pop revenait au plus grand de sa forme. Alors que le procès du Dr Murray est source de plusieurs nouvelles plus étranges et invraisemblables les unes que les autres, il semblerais que le Roi de la Pop ne soit tout simplement pas mort ce fameux 25 juin 2009 à Los Angelès. Qu'en pensez-vous ?

