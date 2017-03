Vidéo : suivez l'intégralité de la première déclaration officielle du nouveau Khalif Général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine sous le signe de la réconciliation du Sénégal et de ses fils ASFIYAHI.ORG - Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine vient d'inaugurer son Khalifat en accentuant son premier discours officiel, autour de la réconciliation des cœurs et des esprits, du sénégalais avec lui même et du sénégalais envers les institutions et des institutions envers les sénégalais, dans un discours très poignant et fédérateur. Un discours marqué par la sagesse, et la vision d'un homme qui a vécu l'histoire du Sénégal dans toutes sa dimension, son temps et son époque.

