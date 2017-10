Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo: un étudiant nigérian est surpris de rencontrer Vladimir Poutine. Découvrez ce que lui a dit le président russe Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017 à 03:36 | | 0 commentaire(s)|

La vidéo de Vladimir Poutine échangeant des plaisanteries avec un étudiant nigérian qui ne pouvait pas croire qu’il était en face du président russe, fait le buzz depuis quelques jours sur la toile.

Le président Poutine a prouvé par un geste assez unique et inattendu qu’il est l’un des présidents les plus « sympa » au monde. Ce dernier a, dans le cadre du 19ème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants rendu une visite surprenante aux étudiants

Un étudiant nigérian identifié comme Edostrey était également présent lors de la cérémonie, qui s’est tenue au parc olympique dans la station balnéaire russe de la mer noire, le 19 octobre 2017. Ce jeune étudiant ne pouvait pas crois qu’il se tenait dans le même espace que Poutine. La réaction du Président a été incroyable. Il a demandé à ce dernier de le pincer pour confirmer qu’il ne rêvait pas.

Edostrey qui était émerveillé a déclaré : « je suis tellement débordé de joie, je n’arrive pas à croire que je me tiens devant le président russe ». Poutine a alors répondu en disant « Vas-y pince-moi pour le croire», une réponse qui a suscitée un éclat de rire.

Quand un autre étudiant a demandé au président de 65 ans de leurs raconter un souvenir de sa jeunesse, il a noté : « Ma jeunesse est passée il y a longtemps, j’ai tout oublié ».

Dans une atmosphère sereine et détendue, Poutine a également échangé avec ses étudiants qui étaient heureux de lui raconter les détails sur l’objectif de leur rassemblement. Si plusieurs personnes estimaient que Poutine est un Président assez réservé et inapprochable, eh bien, il vient de prouver le contraire.







