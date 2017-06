Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Vidéo: un homme glisse sur l’eau sans ski et fait le buzz sur internet Rédigé par la rédaction le 8 Juin 2017 à 22:51 | Lu 21 fois Morgan espère retrouver le jamaïcain pour lui dire qu’il est devenu un phénomène sur internet.

Profitant de ses vacances en Jamaïque, une Américaine du nom de Morgan Evick décide de passer du bon temps dans un parc aquatique, le dimanche 4 juin. Elle tombe sur un fait insolite et filme la scène.

Elle voit un Jamaïcain qui sort d’un toboggan. ce dernier est propulsé de manière incroyable et à grande vitesse sur l’eau. Elle trouve qu’il est juste extraordinaire.



Morgan décide de partager ce film de quelques secondes sur son compte twitter. Cette vidéo fait le buzz et est partagée plus de 80 000 fois. Vous pouvez voir l’homme qui sort du toboggan sans couler dans l’eau. Il glisse pendant quelques mètres, puis il parvient à ressortir de la piscine debout en prenant appui sur son pied. On a l’impression que tout est calculé. Avec de l’assurance, il remet tranquillement son vêtement et part en applaudissant sous le regard stupéfait des témoins.

Ce monsieur est devenu une star sur internet grâce à cette vidéo. Sa prouesse aquatique lui a attiré des admirateurs partout dans le monde.

Cette vidéo a suscité un débat sur internet… Plusieurs personnes pensaient que c’était simplement un tour tandis que d’autres essayaient de comprendre comment l’homme a pu atteindre l’autre côté de la piscine sans couler.

Certains internautes ont trouvé que l’homme était tout juste chanceux. Selon les explications, le baigneur a pu réaliser cet exploit sans forces de frottement contraires grâce à la vitesse et à ses jambes qui sont restées bien horizontales.



