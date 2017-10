Vidéos-AffaireYavuz Selim : Madiambal Diagne rejette la proposition de Aly Ngouille Ndiaye et regrette l'absence de Serigne Mbaye Thiam à la réunion

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s’est invité en médiateur de la crise qui secoue les établissements Yavuz Selim depuis plusieurs mois. Il a ainsi rencontré, ce jeudi, tard dans la soirée, le Pca du Groupe Yavuz Selim SA et la direction générale dudit Groupe, pour trouver une solution à la fermeture des écoles Yavuz Selim. Au sortir de cette rencontre qui se déroulait au ministère de l’Intérieur, Madiambal Diagne a fait face à la presse pour rendre compte de leur discussion.



L’absence de Serigne Mbaye Thiam décriée



Le ministre de l’Education nationale dont la présence a été annoncée, a été l’absent le plus présent dans le compte rendu, du PCA Madiambal Diagne.



« Nous avons eu à regretter l’absence du ministre de l’Education national, Serigne Mbaye Thiam. Il a été la personne la plus mise en avant dansle dossier de Yavuz Sélim. Il a fait toutes sortes de déclarations concernant ce dossier, au moment où il était question de recevoir l’administration de l’école, il n’était pas présent pour proposer un agenda. Nous le regrettons parce que nous avons estimé que c’était une absence inconvenante et qui nous rend perplexe quant à une volonté de sortie de crise comme cela a été annoncé ».





Malgré tout une bonne réunion !



"Malgré son absence, nous avons tenu une bonne réunion. Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye s’est montré ouvert et nous avons discuté de façon franche et responsable. Il nous avait proposé une l’administration provisoire du fait de l’Etat du Sénégal. Nous l’avons déclinée parce que tout simplement cette proposition ne nous agrée pas .

Nous avons fait au ministre de l’Intérieur une contre-proposition de sortie de crise que l’Etat devra étudier. Il ne serait pas très indiqué de la dévoiler sur la place publique à l’instant.



De toute façon, nous avons refusé l’administration provisoire par l’Etat. Nous avons pris sur nous de faire une autre contre-proposition au Gouvernement, qui semble être une proposition qui peut, de leur point de vue, être examinée par l’administration", a fait savoir Madiambal Diagne.



Une autre rencontre en fixée…



« Nous avons prévu de nous revoir lundi prochain. Et lundi, on ose espérer une solution définitive à ce contentieux », annonce-t-il.



Et si aucun accord n’est trouvé ?



Si l’Etat campe sur sa position, Me Moussa Sarr, un des avocats de Yavuz Selim de soutenir que « nous aussi à notre niveau, nous prendrons acte de cela et en tirerons les conséquences ». Mais il pense que cette éventualité sera écartée et qu’une solution définitive va être trouvée dans l’intérêt majeur du Sénégal.



Affaire donc à suivre…

Landing Diédhiou, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook