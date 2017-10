Vidéos-Me Moussa Sarr, avocat de Yavus Sélim : "L’Etat du Sénégal ne peut pas venir administrer un bien appartenant à une société anonyme"

L’Etat du Sénégal ne peut pas venir administrer un bien qui appartient à une société anonyme alors que les conditions exigées pour une administration provisoire ne sont pas réunies, a fait savoir Moussa Sarr. Ce dernier qui faisait face à la presse ce jeudi soir après la réunion de sortie de crise à la fermeture des écoles Yavuz Sélim a toute déclaré que « une contre proposition leur a était faite et ils ont pris acte ».

Si l’Etat campe sur sa position, Me Moussa Sarr de soutenir que « nous aussi à notre niveau, nous prendrons acte de cela et en tireront les conséquences ». Mais il pense que cette éventualité sera écartée et qu’une solution définitive va être trouvée dans l’intérêt majeur du Sénégal.