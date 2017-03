Vidéos- l'Apr et le Rewmi adhèrent à l'appel lancé par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine Le khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, recevant avant-hier, des responsables de partis politiques , venus lui présenter leurs condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, les a exhorté à travailler à la cohésion sociale et politique du Sénégal. Voici la réaction du Président du Rewmi Idrissa Seck et Mor Ngom et Diagne Sy Mbengue de l'Apr.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook