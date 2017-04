Vie de couple, ces petits mots qui pimentent la relation amoureuse Ce sont de petits riens qui agrémentent la vie sentimentale et qui ne coûtent pas un énorme sacrifice. Mais beaucoup de Sénégalais peinent à s'en accommoder.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

" Mon coeur"; "mon amour"; "ma vie", "mon bonheur"; "ma prunelle", "bébé". Tous ces surnoms font plaisir à la femme, mais les Sénégalais n'ont pas cette habitude. Autrement dit, il n'est pas dans la culture d'appeler leurs femmes par des petits surnoms de peur d'être traité de Toubab.



Ils ignorent totalement ce brin de plaisir que ces mots procurent à la femme. Réputés complexés dans leur vie de couple, la majeure partie des hommes pensent que c'est la femme qui doit tout faire en matière de séduction. Des Sénégalaises rencontrées soutiennent en outre, qu'il sont autoritaires, hautains avec les femmes.



Autre astuce révélée, chaque fois que l'occasion se présente, l'époux doit flatter sa compagne devant tout le monde et et le remercier pour tout ce qu'elle fait pour le bien-être de la famille. " L'essence d'un couple, c'est de prendre soin mutuellement, une femme, on doit lui donner la joie de vivre", confie un interlocuteur. Alors que certains hommes rencontrés considèrent que "ces détails", il faut les laisser aux Occidentaux.



source; walfquotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook