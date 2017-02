Vierzon, 27.000 habitants, 237 cambriolages en 2016 : le ras-le-bol de la population

C'est une petite bourgade de 27.000 habitants, le long du Cher. Des ruelles bordées de jolies maisons à colombages. Paisibles? Pas vraiment, à en croire les rares passants qui pressent le pas dès la tombée de la nuit. «Si vous saviez tout ce qu'il se passe ici et qu'on nous cache!, soupire une vieille dame en traînant son caddie. On se croirait presque à Chicago!». Agression d'une retraitée au cimetière, agression de personnes âgées rue Joffre, agression d'une jeune femme au couteau rue Victor-Hugo, agression d'un homme à son domicile rue Gambon, sans parler des violences récurrentes à l'hôpital, ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes.



«C'est surtout des incivilités», plaide le maire, le communiste Nicolas Sansu. Mais cette petite délinquance mine la vie quotidienne des Vierzonnais. «Ce n'est pas l'image de la ville bien tranquille avec les petits vieux qui boivent un café sur la place!, tranche le sous-préfet, Patrick Vautier. Si on met bout à bout chaque fait, on peut dire qu'on est dans une ville qui n'est pas sûre».



Petits commerçants, artisans, habitants... Certains ont témoigné de leur quotidien bousculé par ces incivilités, ces agressions, ces cambriolages.





Stéphane Kovacs Figaro