Ville de Thiès: Le budget pas toujours voté, Rewmi parle de Délégation spéciale dirigée par Talla Sylla

La guéguerre entre Talla Sylla (maire de Thiès) et les conseillers de Rewmi au sein du conseil de ville va prendre une nouvelle tournure. Lors d’un point de presse tenu ce week-end, les conseillers de Rewmi ont soutenu que la date butoir du 31 mars indiquée par la loi pour le vote du budget, est dépassée. Du coup, le conseil est contourné s’agissant du vote du budget, qui sera approuvé par l’autorité administrative.



Selon Lamine Diallo, maire de Thiès-nord, cela sonne comme une délégation de fait, installée avec la complicité de l’autorité administrative et dirigée par le maire Talla Sylla.

« Le Rewmi à qui les populations ont massivement confié les destinées de la ville, ne saurait accepter cette forfaiture », tonne Lamine Diallo.



Pour rappel, le Conseil municipal de la ville avait été convoqué le 25 février dernier pour le vote du budget. Mais la session avait été reportée par la première adjointe Maimouna Dieng qui présidait en lieu et place de Talla Sylla, après un débat très houleux.



En effet, le conseiller de Rewmi réclamait le compte administratif de 2015 avant le vote du budget de 2017.



Selon Lamine Diallo, cette session avait été renvoyée pour permettre au maire de produire le document exigé, mais depuis lors aucune autre convocation n’a été lancée pour la tenue de la session.



L’as