Ville de Thiès: Le torchon brûle entre le maire Talla Sylla et les conseillers municipaux du parti Rewmi

Les conseillers municipaux de Rewmi (Thiès) sont décidés à faire payer à Talla Sylla sa "trahison". Pour avoir tourné le dos à leur leader Idrissa Seck au profit de Macky Sall, ils ne ratent aucune occasion pour lui manifester leur hostilité. Comme ce fut le cas, samedi lors de la réunion du Conseil municipal. Le maire de la ville de Thiès a convoqué cette rencontre pour discuter entre autres points inscrits à l'ordre du jour, du projet de baptiser la Salle des délibérations du nom de Nguirane Ndiaye, ancien vice- président à l'Assemblée nationale. Après un débat houleux, les rewmistes majoritaires ont rejeté le geste de Talla Sylla, au motif que le nom de Nguirane Ndiaye, membre fondateur de Rewmi, méritait plus qu'une salle des délibérations. S'exprimant devant la presse, Talla a dénoncé "un manque de culture de certains conseillers, qui ne savent pas ce que veut dire une salle des délibérations". La famille de Nguirane Ndiaye sa veuve, Alimatou Dieye, ses filles et ses oncles, Ndlr) invitée dans la salle était également stupéfaite. "S'ils croient qu'ils ont gagné en empêchant de faire porter le nom de Nguirane Ndiaye, qui a beaucoup fait pour la plupart d'entre eux, en participant surtout à leur formation politique, ils se trompent lourdement", déclare Alioune Dièye oncle de feu Nguirane Ndiaye.



Source: L'As

