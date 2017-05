Viol de la fillette de 18 mois à Thies: La mère de la victime raconte le drame

Rédigé par Khary DIENE le 24 Mai 2017 à 16:03 | Lu 323 fois

Les organisations, associations et les collectivités locales ont rempli la salle pour étaler les violences faites aux femmes et ont pris pour exemple le cas du bébé violé la semaine dernière dans le quartier Randoulène, mais aussi, la clôture de la quinzaine de la femme, pour attirer l’attention des autorités et de l’opinions nationale et internationale sur les sévices et d’autres actes sexuels que subissent les enfants tous sexe confondus. Marième Dème, de l’association « Tourto», a quant à elle demandé à l’Etat de mettre en place des dispositifs sécuritaires et des moyens techniques d’accompagnement pour que ces actes puissent être sanctionnés sévèrement par la justice de notre pays. Dans le même sillage, Mounina Wade, sage femme de formation a parlé l’aspect technique du diagnostic après le viol.