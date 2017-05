Violé dans le passé, Mamadou Dia "se venge" sur des garçons de 12 ans Un garçon de 19 ans a été attrait hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour acte contre-nature et pédophilie. Le prévenu risque 10 ans ferme, car il a jeté son dévolu sur des garçons mineurs.

Victime d'un viol en 2016, Mamadou Dia semble vraiment souffrir de ce traumatisme qui l'a transformé en violeur de petits garçons. Depuis un bon moment, il ne cesse d'abuser d'eux. Se disant ouvrier à la Soccocim, il entraînait ses victimes dans un bâtiment délabré où il se rendait souvent pour se masturber. Aussi, a-t-il été surpris, au début de ce mois, par des ouvriers au moment où il était en train de déshabiller un enfant qui était entré dans les lieux pour se soulager. Conduit à la police, il a été déféré et placé sous mandat de dépôt, depuis le 4 mai dernier, pour pédophile et détournement de mineur.



Avant d’être arrêté, ce jour-là, le bonhomme faisait déjà l'objet de recherches. En effet, le bruit courait qu'un individu rodait dans les parages, abusant des jeunes garçons. Et la procédure souligne qu'il avait réussi à verser sa semence sur un autre môme de 12 ans. Hier, bien que les parties civiles soient absentes, Mamadou Dia n'a pas contesté les faits. "Je reconnais les faits. J'ignore ce qui m'a poussé à agir de la sorte", a confessé le garçon de 19 ans. S'exprimant tout doucement avec un air pudique, le juge n'a pas réussi à lui arracher beaucoup de mots. "J'ai invité l'enfant dans le vieux bâtiment et il est venu sans que je le menace. Je lui ai fait ce que vous avez dit", s'est-il contenté de dire.



Par la suite, le représentant du parquet a demandé que les faits soient remis dans leur juste qualification. Il a invité le tribunal à requalifier les faits en viol et tentative de viol. Pour la répression, il a requis 10 ans ferme. "Il n'y a pas eu de viol. Il était en train de se masturber, quand le garçon est entré dans le bâtiment. Il a joui sur lui. Le médecin a dit qu'il n'y a jamais eu de pénétration", a répliqué Me Diaw. Qui a demandé au tribunal de comprendre l'état psychologique de son client toujours traumatisé par le viol dont il a été victime. Sur ce, il a plaidé une bonne application de la loi. Le tribunal rend son délibéré vendredi prochain.



