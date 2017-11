Violée pendant des heures par un groupe d’hommes, la police ne fait rien pour l’aider En Inde, une jeune femme de 19 ans a été violée par un groupe de 4 hommes pendant une durée de 3 heures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017

Mais l'horreur ne s'est pas arrêté là pour elle.

En effet, la jeune femme a raconté sa terrible histoire à 3 différents postes de police et aucun agent n'a voulu croire à son histoire, et ce, même si les deux parents de la jeune femme travaillent pour la police.

Un policier a même osé dire à la jeune femme qu'il serait prêt à la prendre au sérieux si elle ramenait au moins 2 de ses agresseurs, tout en lui proposant de les chasser avec l'aide de ses parents.

Le Times of India rapporte donc qu'un policier de Bohpal a été suspendu pour avoir ignoré les accusations de la jeune femme.

L'incident troublant se serait produit mardi dernier à 19h.

C'est un homme déjà accusé du meurtre d'un enfant, Golu Bihari Chadhar, qui aurait pris la main de la jeune femme pour la forcer à le suivre.

Bien que la jeune femme se soit débattue, un autre complice nommé Amar Ghuntu est venu la neutraliser.

La femme a même tenté de frapper ses deux agresseurs à l'aide d'une pierre.

Chadhar aurait ensuite quitté brièvement la scène avant de revenir avec deux autres hommes.

C'est alors que le groupe de 4 individus aurait violé la jeune femme.

Dès que la jeune femme est parvenue à se libérer des griffes de ses agresseurs, celle-ci s'est immédiatement rendue à un poste de police pour rapporter le crime horrible dont elle avait été victime.

Or, personne n'a voulu croire son histoire qu'on accusait de sembler sortir d'un film.

C'est après avoir visité un troisième poste de police que la jeune femme a aperçu 2 de ses agresseurs.

Avec l'aide de ses parents, la jeune femme est arrivée à les neutraliser et à les amener à un poste de police.

Quant aux deux autres agresseurs, ceux-ci ont été arrêtés dans les heures suivantes.



