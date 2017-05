Violence: La permanence des pro-Khalifa vandalisée

A quelque cinq semaines du démarrage de la campagne électorale en vue des législatives du 30 juillet prochain, la violence fait rage au sein de l’arène politique. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 2017, la permanence Pape Babacar Mbaye qui se trouve à Grand-Yoff a reçu la visite de malfaiteurs. Ces derniers se sont livrés à des actes de vandalisme d’un autre âge. Selon un communiqué des socialistes de Grand-Yoff, les brigands, à bord de véhicules 4×4, ont dégradé les murs, les bâches, le portail ainsi que du matériel se trouvant dans la permanence.



Pis, ces «individus archaïques et barbares» ont sillonné les artères de Dakar, badigeonnant tous les supports à l’effigie du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. «La 10e coordination Ps condamne avec la plus grande fermeté cet acte de lâcheté qui traduit la petitesse d’esprit des coupables et de leurs commanditaires, qui développent une phobie quasi hystérique à l’endroit du maire Khalifa Sall», lit-on dans le communiqué.



Aussi, la coordination Ps de Grand-Yoff ne peut s’empêcher de mettre en corrélation ce crime et la démonstration de force du jeudi 25 mai 2017, meeting au cours duquel tout Grand-Yoff, comme un seul homme, s’est mobilisé pour exiger la libération du maire Khalifa Ababacar Sall. «La 10e coordination tient à alerter l’opinion nationale et internationale sur ces faits graves. Elle demande à l’autorité centrale de remplir son rôle en veillant à la sécurité des individus et de leurs biens. Elle précise qu’elle ne se laissera pas faire et prendra toutes les dispositions nécessaires pour se protéger».



les Echos