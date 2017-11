Violence : Un journaliste gambien brutalisé par un soldat sénégalais

L’information fait le buzz sur la toile gambienne. Le journaliste gambien Fabakary Ceesay a affirmé avoir été agressé par un soldat sénégalais, qui fait partie des forces de l’Ecomig en Gambie.



L’incident s’est produit mercredi, alors que Ceesay était à l’hôtel Kairaba Beach pour couvrir la 61e session de la Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples. Selon lui, il est arrivé en retard et l’officier Ecomig-sénégalais a refusé qu’il entre parce que la salle était pleine. « Je lui ai dit qu’étant hors de la salle, il ne pouvait pas savoir si elle était pleine ou pas. D’autant que le responsable du protocole m’a autorisé à entrer. Il m’a poussé et moi aussi, je l’ai poussé.



Il m’a frappé sur la poitrine en disant qu’il m’a vu discuter avec ses collègues d’une manière grossière. J’ai répondu que lui aussi était impoli, puis il m’a frappé à nouveau. Je l’ai frappé en retour. Nous avons échangé quelques coups puis deux de ses collègues l’ont rejoint. Ils m’ont brutalisé jusqu’à ce que je sois blessé au doigt devant beaucoup de gens », a ajouté le journaliste Ceesay.



Contacté, le porte-parole de l’Ecomig, Andrews Laanyane, a déclaré : « merci pour le courrier. Je vais enquêter et revenir vers vous immédiatement ».







Les Echos