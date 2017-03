Violence à Kolda : Abdoul Mbaye réclame une enquête

L’alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), la formation politique de l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, « déplore et regrette » les scènes de violences ayant opposé à Kolda les jeunes et les forces de sécurité, à la suite d’un malheureux accident.



Mais au-delà de la compassion, cette formation politique membre du front Manko Wattu Sénégal, en appelle au calme, et surtout elle réclame l’organisation « immédiate » d’une enquête. Il s’agit d’après Abdoul Mbaye et ses partisans, d’établir les responsabilités dans l’événement déclencheur, et l’ouverture d’un dialogue avec les jeunes conducteurs de motos « Jakarta », afin de réguler dans une atmosphère apaisée ce nouveau secteur de transport en développement dans notre pays.



En outre, l’act invite les jeunes de Kolda à privilégier la voie de l’apaisement et l’exigence de la prise en charge de leurs préoccupations, et à cesser les actions violentes et destructrices de biens appartenant à la collectivité.



Par ailleurs, l’act rappelle également à cette « vaillante jeunesse » pour laquelle l’injustice est insupportable, ses devoirs citoyens. Parmi ceux-ci, souligne le parti, outre la protection du bien public, figure celui de sanctionner par le vote tout régime qu’elle considère comme non attentif à ses difficultés, et par conséquent incapable de lui construire un espoir.



Il y a une semaine des conducteurs de motos Jakarta ont saccagé les locaux du commissariat central de la ville et d’autres lieux publics. Il a fallu l’intervention de l’armée pour faire revenir le calme. Les manifestants protestaient contre les violences policières dont ils se disent régulièrement victimes.



Un policier avait engagé une course poursuite avec un conducteur de moto Jakarta qui avait à son bord une jeune fille. Le conducteur a terminé sa course sous un point. Une chute qui lui a occasionné une double fracture. La jeune fille a eu une jambe cassée.





WalfQuotidien