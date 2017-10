Violence conjugale : Un homme bat sa femme qui l’a privé de sexe pendant 4 ans

Devant le juge du tribunal correctionnel, D S a comparu pour coups et blessures contre sa femme et leurs jeunes enfants. Âgé de 41 ans, il a déclaré qu’il avait agi ainsi parce que sa femme lui refusait des relations sexuelles.



«Que feriez-vous à ma place si votre femme vous refusait des relations sexuelles pendant 4 ans et qu’elle ne vous rapportait aucun revenu ?», a-t-il demandé au juge qui le sermonnait sur ses actes.



Selon l’avocate du prévenu, D. S qui avait été arrêté après une énième dispute, était très stressé par sa situation financière. Celui-ci, pour faire amende honorable, a affirmé au juge qu’il allait changer : «je comprends que ma femme soit un peu en colère contre moi mais je veux sauver ma famille », a-t-il soutenu.