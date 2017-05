Violence dans les investitures : "Honte à vous politiciens du Sénégal" s'indignent les Sénégalais

Via une lettre circulaire, Macky Sall, a ordonné la suspension immédiate de toutes les assemblées générales d’investiture prévues de la coalition Bok Yakaar pour calmer les ardeurs des militants qui ont usé d’une violence inouïe, juste pour se faire une place au soleil des investitures pour les Législatives prochaines. Cette violence et ces attitudes ont indigné les Sénégalais approchés par Leral.net. Pour eux, les politiciens sont des êtres foncièrement égoïstes mus par leur intérêt personnel qui n’ont qu’un seul dessein : utiliser la politique pour une ascension sociale et financière.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 07:27 | | 0 commentaire(s)|