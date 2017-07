Violence politique à Fatick – Woula Ndiaye accuse: « Thérèse Faye et ses hommes… » Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2017 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Venu représenter Cheikh Kanté, Directeur général du Port Autonome de Dakar (PAD), le sénateur Woula Ndiaye revient sur les incidents de Diarrère. Le responsable de l’APR (Alliance Pour la République) à Ngayèkhème et Cie s’étaient rendu à Diarrère, fief de Thérèse Faye pour un meeting. La Coordinatrice de la COJER (Convergence des Jeunesses Républicaines) et les militants de BBY dudit village, leur ont barré la route, estimant qu’il s’agit d’un « meeting de la division », vu que les responsables locaux n’y étaient pas associés.



«Nous étions à Diarrère pour dérouler notre plan d’action qui était de parcourir les villages de Diarrère, Tataguine et Djouroup. On a pensé y aller sans tambour ni trompette. Mais à notre grande surprise, il s’est produit des incidents. Thérèse Faye et ses hommes, avec des camionnettes remplies de cailloux, ont blessé beaucoup de militants. Nous pensons que cela est inadmissible», rage Woula Ndiaye.



Pour le sénateur, «Thérèse Faye a commis une forfaiture sur ses frères militants de parti qui soutenaient le Président Macky Sall et le Docteur Cheikh Kanté ». Interpellant le Président Macky Sall, il demande que ce dernier agisse afin d’«arrêter ces bavures, sinon le pire va se produire». Pis, « si le Président ne prend pas ses responsabilités, nous trouverons Thérèse et ses éléments sur le terrain », avertit Woula Ndiaye.



La députée Fatou Diouf invite également, Macky « à revoir ses hommes ». « Il faut des hommes à la place qu’il faut. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis », dit-elle.



