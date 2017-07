Violences au stade Demba Diop: Mbour pleure ses morts Partis à Dakar pour supporter leur équipe en finale de la Coupe de la Ligue contre Us Ouakam, des suppoteurs du Stade de Mbour sont tombés, à jamais, laissant derrière eux des familles et des amis éplorés.

Des coups de fils par-ci et par-là, une visite dans la maison du voisin pour s‘enquérir des nouvelles d’un parent parti au stade, sous une fine pluie, doublée d’une inquiétude et d’une tristesse sans limite. Telle est l’atmosphère qui régnait à Mbour, samedi, dès l’annonce de la mauvaise nouvelle survenue au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Après quelques coups de fil, les parents étaient consternés et tristes. L’émotion était vive. Personne ne s’attendaient à une mort aussi ‘’subite et brutale’’.



Dimanche matin, le temps était frisquet, quelques gouttes de pluie sont tombées, ce qui n’a pas empêché les voisins de se rendre chez le voisin, dont l’enfant a trépassé dans des circonstances très douloureuses. Dans les différentes maisons, les gens sont dépassés par les évènements.



Les regards hagards, on sent toute la peine et la tristesse qu’infligent ce décès. Tantôt, on met la main sur la bouche, tantôt on se ressaisit pour supporter sa douleur. D’autres, qui supportent mal la douleur, laissent entendre pleurs et cris d’hystérie.



Les témoignages ont été élogieux chez les différentes victimes. En outre, le nombre des victimes reste toujours méconnu par la population. Les spéculations vont bon train, on parle de 8 voire 9 décès.





